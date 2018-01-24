Никита Кучеров: "Взял бы побольше россиян на Матч Звезд"

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров после победы над "Чикаго" (2:0) в интервью "СЭ" отметил, что взял бы на Матч Звезд больше соотечественников. В этом году всего три россиянина примут участие в звездном уик-энде.

– Матч Звезд пройдет в этом году в Тампе. Чувствуете приближение праздника в городе?

– Сейчас у нас выездная серия, но до нашего отъезда все там тихо было. Тампа – город сам по себе весьма спокойный.

– Не маловато ли россиян позвали? Ни Малкина, ни Тарасенко, ни Бобровского нет.

– Я бы их взял на Матч Звезд. Посмотреть на них всегда приятно, время вместе провести, поболтать. Панарина вот тоже нет. Но я не знаю, что там и к чему. (Виктория БУЛАХОВА)

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