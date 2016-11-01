Никита Кучеров: "Старался лишний раз не лезть в вопрос контракта с "Тампой"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров рассказал, что не думал о подписании нового контракта с "Лайтнинг" в преддверии сезона. Российский форвард добавил, что главной целью его команды является выход в плей-офф.

– О контракте я не думал, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова. – Всем занимался мой агент и я старался лишний раз вообще туда не лезть. Был в Москве, проводил время с семьей.

Считаю, что самая первая задача – попасть в плей-офф. Там видно будет и поставим другие задачи. Никто в команде не загадывает наперед. В плей-офф, если туда попадем, будет совсем другой хоккей и вообще все по-другому.