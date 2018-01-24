Никита Кучеров: "Конечно, слежу за гонкой бомбардиров"

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров после победы над "Чикаго" (2:0) в интервью "СЭ" признался, что следит за списком бомбардиров НХЛ. 24-летний россиянин является лучшим бомбардиром лиги с 61 (27+34) очком.

– Вы – первый в гонке бомбардиров НХЛ. Эксперты называют вас главным претендентом на "Харт Трофи"…

– Разве с такой игрой меня можно назвать претендентом?.. Не знаю, какой приз мне могут дать. Это просто никуда не годится. Какая гонка для меня может быть? Надо думать, что делать. Может, немного успокоиться нужно, а то нервничаю, тороплюсь забить побыстрее. Хладнокровие, видимо, пропало немножко.

– Следите за списком бомбардиров? Нэйтан Маккиннон из "Колорадо" почти вас догнал – отставание всего два очка.

– Конечно, слежу. Каждый день по телеку об этом говорят – тяжело не заметить. Ребята набирают по три-четыре очка за игру, с ТАКИМИ глазами на это смотришь и думаешь: один матч хотя бы такой. Пока не было таких встреч, так что остается смотреть и... грустить... И улыбаться. (Виктория БУЛАХОВА)

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