"Нэшвилл" подписал контракт с 37-летним Фишером до конца сезона

"Нэшвилл" объявил о подписании контракта с нападающим Майком Фишером. 37-летним форвард заключил соглашение до конца текущего сезона, а игрок заработает один миллион долларов.

Напомним, что пять месяцев назад Фишер объявил о завершении карьеры, однако в январе вернулся к тренировкам в составе "Нэшвилла".

В прошлом сезоне он провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (18+24) очка. Всего в лиге на его счету 1088 встречи, в которых он записал на свой счет 585 (276+309) очков.