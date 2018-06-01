NBC Sports: Овечкин – главный претендент на "Конн Смайт Трофи"

По версии NBC Sports капитан "Вашингтона" Александр Овечкин является главным претендентом на "Конн Смайт Трофи" – приз самому ценному игроку плей-офф. Награда будет вручена победителю после третьего матча финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом", который состоится в ночь на 2 июня.
Помимо Овечкина претендентами также являются – голкиперы Марк-Андре Флери ("Вегас"), Брэйден Холтби ("Вашингтон"), и нападающие Джонатан Маршессо ("Вегас") и Евгений Кузнецов ("Вашингтон").
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Овечкин набрал 24 (13+11) очка в 31 встрече.
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- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Брэйден Холтби
- Марк-Андре Флери
- Джонатан Маршессо
- Вегас Голден Найтс
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maks55555
#Костюм кошки Ваканды)-----Почему не Арсеналий?
16:56
#Костюм кошки Ваканды)
С какого перепоя?)) У МАФа 7 первых звёзд, у Холтби -5, у Овечкина -3.) Коммерция должна победить?))
16:43