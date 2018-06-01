16:34 | Хоккей — НХЛ

NBC Sports: Овечкин – главный претендент на "Конн Смайт Трофи"

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По версии NBC Sports капитан "Вашингтона" Александр Овечкин является главным претендентом на "Конн Смайт Трофи" – приз самому ценному игроку плей-офф. Награда будет вручена победителю после третьего матча финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом", который состоится в ночь на 2 июня.

Помимо Овечкина претендентами также являются – голкиперы Марк-Андре Флери ("Вегас"), Брэйден Холтби ("Вашингтон"), и нападающие Джонатан Маршессо ("Вегас") и Евгений Кузнецов ("Вашингтон").

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Овечкин набрал 24 (13+11) очка в 31 встрече.

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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maks55555

#Костюм кошки Ваканды)-----Почему не Арсеналий?

16:56

#Костюм кошки Ваканды)

С какого перепоя?)) У МАФа 7 первых звёзд, у Холтби -5, у Овечкина -3.) Коммерция должна победить?))

16:43

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