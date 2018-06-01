NBC Sports: Овечкин – главный претендент на "Конн Смайт Трофи"

По версии NBC Sports капитан "Вашингтона" Александр Овечкин является главным претендентом на "Конн Смайт Трофи" – приз самому ценному игроку плей-офф. Награда будет вручена победителю после третьего матча финальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Вегасом", который состоится в ночь на 2 июня.

Помимо Овечкина претендентами также являются – голкиперы Марк-Андре Флери ("Вегас"), Брэйден Холтби ("Вашингтон"), и нападающие Джонатан Маршессо ("Вегас") и Евгений Кузнецов ("Вашингтон").

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Овечкин набрал 24 (13+11) очка в 31 встрече.