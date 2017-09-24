Наиль Якупов: "Я не люблю искать виноватых, и причину ищу в первую очередь в себе"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов в интервью "СЭ" отметил, что старался спокойно относиться к проблемам, которые возникали у него в прошлом сезоне в "Эдмонтоне". Он подчеркнул, что не хочет ворошить прошлое.

– В прошлом сезоне, когда вы сидели в глухом запасе, не хотелось все бросить к известной матери?

– В такой момент бывают разные мысли, ведь хочется выходить на лед не только на тренировках. Я не могу относиться ко всему безразлично. Хочется все поменять, даже коньки и клюшки. Думаешь, что идет не так, надо ли больше тренироваться или меньше, и все в таком духе. Я не люблю искать виноватых, и причину, по которой что-то не получается, ищу в первую очередь в себе. Поначалу сильно переживал, а потом понял, что надо спокойнее относиться к ситуации. В жизни бывают проблемы более глобальные, чем временные спортивные трудности. Давали шанс – играл, нет – усиленно тренировался с неиграющим составом и смотрел за матчами с трибуны. В любом случае, я получил новый опыт.

– Нет ощущения спустя пять лет, что выбор вас "Эдмонтоном" под первым номером помешал карьере? Будь это другая организация, то все могло сложиться по-другому.

– Рассуждать об этом можно долго. Но какой теперь в этом смысл? Будь у человека возможность что-то изменить в прошлом, то любой с радостью бы это сделал. За исключением тех, у кого и так все хорошо. Не все за это время сложилось в хоккейном плане, но я еще молодой, жив и здоров, родители – тоже. Каждое утро просыпаюсь в хорошем настроении и с радостью иду на тренировку. Зачем ворошить прошлое? (Михаил ЗИСЛИС)

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