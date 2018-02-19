17:50 19 февраля | Хоккей — НХЛ

"Монреаль" вновь отправил Щербака в АХЛ

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"Монреаль" на своем официальном сайте объявил о возвращении нападающего Никиты Щербака в фарм-клуб. Сегодня 22-летний россиянин вернулся в состав "Лаваля" в АХЛ.

Напомним, что "Канадиенс" вызвали Щербака 2 февраля, после чего хоккеист провел в регулярном чемпионате НХЛ 7 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Ранее стало известно, что после травмы восстановился форвард Эндрю Шоу.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Дэбилы)) сезон слили, надо распродажу устраивать и прокачивать молодых, а они опять тупят, бараны...

22:10 19 февраля

Vasek

ну чё вы всё вечно усложняете? Просто Щербак единственный форвард Хабов, которого можно спустить в фарм без вэйвера)))

21:52 19 февраля

Упёртый русский

Жюльен - русофоб. О чём говорить?

19:50 19 февраля

shurikfromkaragay

Клоуны франкофонские

19:17 19 февраля

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