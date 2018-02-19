"Монреаль" вновь отправил Щербака в АХЛ

"Монреаль" на своем официальном сайте объявил о возвращении нападающего Никиты Щербака в фарм-клуб. Сегодня 22-летний россиянин вернулся в состав "Лаваля" в АХЛ.

Напомним, что "Канадиенс" вызвали Щербака 2 февраля, после чего хоккеист провел в регулярном чемпионате НХЛ 7 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Ранее стало известно, что после травмы восстановился форвард Эндрю Шоу.