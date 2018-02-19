"Монреаль" вновь отправил Щербака в АХЛ

"Монреаль" на своем официальном сайте объявил о возвращении нападающего Никиты Щербака в фарм-клуб. Сегодня 22-летний россиянин вернулся в состав "Лаваля" в АХЛ.
Напомним, что "Канадиенс" вызвали Щербака 2 февраля, после чего хоккеист провел в регулярном чемпионате НХЛ 7 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Ранее стало известно, что после травмы восстановился форвард Эндрю Шоу.
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Долго наблюдал за идиотами на эт
Дэбилы)) сезон слили, надо распродажу устраивать и прокачивать молодых, а они опять тупят, бараны...
22:10 19 февраля
Vasek
ну чё вы всё вечно усложняете? Просто Щербак единственный форвард Хабов, которого можно спустить в фарм без вэйвера)))
21:52 19 февраля
Упёртый русский
Жюльен - русофоб. О чём говорить?
19:50 19 февраля
shurikfromkaragay
Клоуны франкофонские
19:17 19 февраля