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Михаил Сергачев: "Скоро вернусь к работе"

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Российский защитник Михаил Сергачев, выбранный в первом раунде драфта "Монреалем", рассказал о состоянии своего здоровья после травмы, полученной на турнире новичков.

– По правилам я не могу сообщить о характере своего повреждения. Просто отмечу, что чувствую себя отлично и готов работать по полной программе, - отметил Сергачев.

– Показалось, что вас так толкнули на борт, что вы повредили ребра.

– Нет, с ребрами проблем нет. Это другое. Пока я в списке травмированных, но это ненадолго.

– Как вам турнир?

– Я провел полтора матча. В первой встрече вообще не шел в атаку, занимался лишь обороной. Во второй встрече был гораздо жёстче, старался атаковать. А потом случилась травма.

– Уже открывается взрослый тренировочный лагерь.

– Через два дня. Буду очень стараться и надеюсь, что получу шанс. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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