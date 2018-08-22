Мэттьюз готов стать первым за два года капитаном "Торонто"

Форвард "Торонто" Остон Мэттьюc сказал, что готов стать капитаном команды в предстоящем сезоне НХЛ. При этом 21-летний американец допускает, что этот статус достанется пополнившему клуб этим летом Джону Таваресу.

– Я бы согласился, – цитирует The Score Мэттьюза. – Сказал бы, что готов. Но не знаю, что руководство думает на этот счет. Таварес был капитаном в "Айлендерс". Я не представляю, как они (боссы клуба. – Прим. "СЭ") видят ситуацию в идеале. Не думаю, что это как-то изменит ситуацию для меня или кого-то еще. Будет ли у меня литера, или нет. Быть примером на льду и за его пределами, а также быть хорошим одноклубником тоже важно.

Откровенно говоря, никогда не думал о том, чтобы быть капитаном. Я постоянно был среди самых молодых игроков в команде и нигде не был капитаном. Только в сборной США был ассистентом капитана.

Отметим, что "Торонто" больше двух лет играет без капитана. Это произошло после того, как носивший свитер с литерой "C" Дион Фанеф во время сезона-2015/16 был обменян в "Оттаву".