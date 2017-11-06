Мэтт Дюшен - об обмене в "Оттаву": "Это бизнес"

Нападающий Мэтт Дюшен отметил, что последний сезон в "Колорадо" стал для него очень тяжелым, и назвал свой обмен в "Оттаву" частью бизнеса лиги. Канадец выступал за "Эвеланш" с 2009 года, провел в составе команды 585 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и записал на свой счет 428 (178+250) очков.

– Наверное, последний сезон был очень... тяжелым, – цитирует BSN Denver Дюшена. – Но это был для меня хороший опыт, я многому научился. Но что поделать, это бизнес. Я могу сказать достаточно хороших вещей о "Колорадо", этот клуб очень многое дал мне.

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