Обмен Дюшена отправил Каменева в "Колорадо". Подробности сделки

Нападающий "Колорадо" Мэтт Дюшен официально обменен в "Оттаву", сообщает сайт "Эвеланш".

После этого форвард "Сенаторз" Кайл Террис отправился в "Нэшвилл", а в "Эвеланш" получил нападающих Владислава Каменева и Шейна Боуэрса, защитник Самюэля Джирара и голкипер Эндрю Хэммонда. Также клуб получил второй выбор на драфте от "Нэшвилла", первый и третий пик от "Оттавы".

Напомним, что Дюшен отправился в раздевалку по ходу игры с "Айлендерс" в самом начале первого периода. Канадец выступал за "Эвеланш" с 2009 года, провел в составе команды 585 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и записал на свой счет 428 (178+250) очков.