Обмен Дюшена отправил Каменева в "Колорадо". Подробности сделки

Нападающий "Колорадо" Мэтт Дюшен официально обменен в "Оттаву", сообщает сайт "Эвеланш".
После этого форвард "Сенаторз" Кайл Террис отправился в "Нэшвилл", а в "Эвеланш" получил нападающих Владислава Каменева и Шейна Боуэрса, защитник Самюэля Джирара и голкипер Эндрю Хэммонда. Также клуб получил второй выбор на драфте от "Нэшвилла", первый и третий пик от "Оттавы".
Напомним, что Дюшен отправился в раздевалку по ходу игры с "Айлендерс" в самом начале первого периода. Канадец выступал за "Эвеланш" с 2009 года, провел в составе команды 585 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и записал на свой счет 428 (178+250) очков.
TRADE (3-way):– CapFriendly (@CapFriendly) 6 ноября 2017 г.
To #Sens
M Duchene
To #Preds
K Turris
To #Avs
S Girard
V Kamenev
A Hammond
S Bowers
OTT 2018 1st & 3rd RD
NAS 2018 2nd RD
- Оттава Сенаторз
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Нэшвилл Предаторз
- Владислав Каменев
- Мэтт Дюшен
- Кайл Террис
- Эндрю Хэммонд
Adios Amigos R...
Добился таки...
04:21