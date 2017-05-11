Менее полезно Овечкин в плей-офф играл лишь однажды

Обе шайбы в ворота "Вашингтона" хоккеисты "Питтсбурга" забросили во время пребывания на площадке капитана "столичных" Александра Овечкина. Российский форвард всего в пятый раз в карьере завершил матч Кубка Стэнли с показателем полезности "-2". Худший результат был капитана "столичных" только в шестом матче серии против "Айлендерс" в 2015 году – "-3". "Вашингтон" тогда уступил со счетом 1:3, а Овечкин присутствовал на площадке при всех голах, в ворота своей команды. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Вашингтон" - "Питтсбург"