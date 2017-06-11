Майк Салливан: "В шестом матче финала "Питтсбург" должен сыграть на другом уровне"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан в преддверии шестого матча финала Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" отметил, что его команда становилась сильнее с каждой встречей. Специалист также добавил, что "Пингвинз" должны показать совсем другой уровень игры.

Счет в серии между "Питтсбургом" и "Нэшвиллом" – 3-2. Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.

– Я думаю, что "Питтсбург" играет лучше. Мы играем упорнее и умнее, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Мы лучше завершаем атаки, и у нас собраны отличные игроки. "Нэшвилл" играет, используя свой талант и инстинкты, а когда соперник так делает, защищаться против него очень трудно.

Я уверен, что с каждой игрой, которую мы провели, мы становились лучше. Мы знаем, что в шестом матче должны сыграть совсем на другом уровне. И я уверен, что он у нас есть. Именно это мы постоянно говорим своим ребятам. Но все равно не собираемся менять план на игру.