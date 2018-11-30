Майк Бэбкок: "Думаю, что Нюландер надолго останется в "Торонто"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок выразил уверенность в том, что шведский форвард команды Вильям Нюландер, с которым клуб сейчас ведет переговоры о продлении контракты, останется в стане "кленовых листьев" на долгий срок.

"Я вместе с нашим генеральным менеджером Кайлом Дубасом разговариваю с Нюландером каждый день, так что я в курсе происходящего. Вокруг много слухов, но я уверен в том, что Вилли хочет остаться. Мы предполагаем, что он задержится у нас надолго, возможно, даже на всю карьеру. Мы верим в это. Сейчас Вилли хорош. Он - хороший партнер по команде, и он любит хоккей. Вильям хочет играть", - приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

На данный момент 22-летний шведский форвард не имеет контракта. Ранее в СМИ появлялась информация о его возможном обмене.

Нюландер провел два сезона в НХЛ. На его счету 198 матчей, в которых он забросил 50 шайб и отдал 93 передачи. Является чемпионом мира-2017 в составе сборной Швеции.