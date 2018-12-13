Малкин забил одну шайбу за 10 последних матчей при показателе полезности "-9"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин​ не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (3:6). 32-летний форвард забил только одну шайбу в последних 10 играх.

Малкин был удален в начале третьего периода встречи против "Чикаго". В активе россиянина показатель полезности "-4" и четыре броска в створ ворот за 17 минут и 58 секунд на льду. За последние 10 игр Малкин набрал 4 (1+3) очков при показателе полезности "-9".

В текущем сезоне Малкин сыграл в 30 матчах и заработал 33 (10+23) очков.

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