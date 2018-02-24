Малкин впервые с 2012 года набрал 73 очка за сезон

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (6:1) нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка. Таким образом, на его счету в этом сезоне уже 73 (34+39) очка в 58 встречах.
Это лучший результат россиянина с сезона-2011/12, когда он забил 50 голов и сделал 59 передач в 75 матчах. На данный момент Малкин делит второе место в гонке бомбардиров с форвардом "Калгари" Джонни Годро и отстает от лидера – Никиты Кучерова ("Тампа-Бэй") на семь очков.
Материалы других СМИ
Cap. Morgan
Индисс ещё пару сезонов и будет 0,8 за игру)) а у Малкина и Овечкина останется Уровень тот же. Вангую
00:34
Индисс
Werewolf Индисс________Перебор. 1. Это статья о Малыче. Безо всяких сравнений с Сидом.=============Перебор чего? Я высказываю своё мнение о Сиде и о том как к нему относится российская пресса и т.н. "любители" хоккея ,используя эту заметку.Пресса абсолютно замалчивает его существование в команде.Это просто неприлично когда в отчётах он даже не упоминается, несмотря на результативную игру,а Джино не менее 5-6 раз ! Что сделал он плохого для российского хоккея ? Не хочу длинно писать-надоело,ведь печатаю одним пальцем ,но могу тебе напомнить,что травмы Сида не идут ни в какое сравнение с болячками Малкина.Хорошо,что жив остался и играет! Так вот, я специально часто привожу цифру 1,3 очка.Это самый объективный показатель полезности и класса игрока,независимо от к-ва сыгранных матчей. Сыграл ты 98 матчей или 988-неважно! Я не прав? И твой тезис о том ,что я надеюсь на то ,что Сид догонит Малкина-ерунда! Это твой перебор.Я сказал то,что сказал. Завершая сообщу,что очень уверен, что Сид вернётся в былую форму и всё станет на прежние места! Он парень настойчивый,гордый и трудолюбивый. Короли завершают иначе. Это вкратце о проблеме.Не знаю заслужил ли ответ .////////fifa_guru...=====никаких претензий. Тоже согласен насчёт передышки, в яму могут провалится...уж больно резвы они.Ну будем надеяться и смотреть сегодня игрушку.
23:23 24 февраля
Werewolf
fifa_guru Индисс лично я и не кричу)) с одной стороны у Сида игрового времени больше, с другой - партнеры хуже. И это не первый сезон. Очки не отражают эти факты. Я вообще за то, чтобы они в марте неделю другую передохнули. Питтсбург сейчас на ходу (с нового года 23 игры и всего 5 поражений). Есть вероятность (если так будет продолжаться) что к началу ПО могут сдуться. Отдых им точно нужен. ну это лично мое мнение_____Согласен. Пусть Куч берет Арта, а Ови Ришара - им нужнее ))) А мы отдохнем и пойдем за кубком )))
22:02 24 февраля
Werewolf
Индисс________Перебор. 1. Это статья о Малыче. Безо всяких сравнений с Сидом. И в комментах его тоже никто не трогал. 2. У Женька травм и пропущенных матчей больше чем у Сида. При том практически каждый год и у него полных сезонов намного меньше (а точнее единицы). У Сида таких сезонов больше. 3. В этом сезоне Сид тухнет. Да, он недалеко от лидеров, но явно уступает Малычу по игре. Если по твоему у Малыча пару месяцев всего нормальных, то у Сида ПОКА 1 такой месяц в этом году. А так да - посмотрим, что будет к концу сезона. Но, если Малыча не усадят отдыхать перед ПО, Сид не догонит его (ИМХО).
21:29 24 февраля
fifa_guru
как не возвышаю Малкина, так и не принижаю Кросби. Все критикуют, что Кросби сдулся. А он играет невесть с кем и продолжает выбивать больше очка за игру. все бы так сдувались))
19:58 24 февраля
fifa_guru
Индисс лично я и не кричу)) с одной стороны у Сида игрового времени больше, с другой - партнеры хуже. И это не первый сезон. Очки не отражают эти факты. Я вообще за то, чтобы они в марте неделю другую передохнули. Питтсбург сейчас на ходу (с нового года 23 игры и всего 5 поражений). Есть вероятность (если так будет продолжаться) что к началу ПО могут сдуться. Отдых им точно нужен. ну это лично мое мнение
19:56 24 февраля
Индисс
fifa_guru ... да и по забитым шайбам он превзошел предыдущий год как раз. и тоже после 2012 больше 33 не выбивал===========О чём и речь ! Одинадцать сезонов.Из них только известная пара сезонов с отличной игрой и статистикой ! Ну и что? Его партнёр по команде Кросби в 5 сезонах набрал более 100 очков(Малкин в 3) ,1094 за карьеру,в том числе 400 голов,а самое главное и обьективное-это среднее число очков за одну игру в карьере-1, 3 ! Близко никого. Малкин-1,18 ,Овечкин-1,12 ! В играх ПО КС у него общая статистика тоже лучше.Полезность за карьеру в баллах в два раза выше ! Сейчас Джино на подъёме,а Сид никак не попадёт в нормальный ритм игры ,партёры по звену тоже,но ...Я это к тому,что не надо делать Звезду №1 мирового хоккея из игрока,который парочку месяцев выглядит прилично! Кстати, привезти себе голешник-это как по заказу!Посмотрим как сезон закончится тогда и оценивать будем. Ещё не вечер (с) Л.Вайкуле.
18:33 24 февраля
Lennon
Главное - без травм! Здоровья!
17:48 24 февраля
Lennon
Женя, ты гораздо талантливей разрекламированной овцы!
17:48 24 февраля
sLot
Помню его замечательные игры в НХЛ 2011/12 и на ЧМ2012...
17:44 24 февраля
oleg.bob
Вперёд, Джино !!!
17:42 24 февраля
raver87
В этом году и Кучеров лучший результат покажет и Овечкин лучший за много лет. Наши кажется в форме)
17:31 24 февраля
Бармалей3000
"Малкин впервые с 2012 года набрал 73 очка за сезон" - оно и понятно Малкин редко играет полный сезон, обычно 20-30 матчей пропускает в регулярке!!!
17:28 24 февраля
fifa_guru
да и по забитым шайбам он превзошел предыдущий год как раз. и тоже после 2012 больше 33 не выбивал
16:45 24 февраля