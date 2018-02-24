Малкин впервые с 2012 года набрал 73 очка за сезон

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (6:1) нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал 3 (2+1) очка. Таким образом, на его счету в этом сезоне уже 73 (34+39) очка в 58 встречах.

Это лучший результат россиянина с сезона-2011/12, когда он забил 50 голов и сделал 59 передач в 75 матчах. На данный момент Малкин делит второе место в гонке бомбардиров с форвардом "Калгари" Джонни Годро и отстает от лидера – Никиты Кучерова ("Тампа-Бэй") на семь очков.