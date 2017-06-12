Малкин повторил достижения Ларионова, Федорова и Брылина, выиграв три Кубка Стэнли

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в третий раз в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. До него среди россиян такого же успеха добивались Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин. Вячеслав Фетисов завоевал два Кубка Стэнли в качестве игрока, а еще один в качестве помощника главного тренера "Нью-Джерси".

Напомним, что "Питтсбург" в финале Кубка Стэнли-2017 в шести матчах обыграл "Нэшвилл".