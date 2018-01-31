Малкин оформил хет-трик в матче с "Сан-Хосе". Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе". 31-летний россиянин стал автором второго, третьего и пятого голов своей команды. Теперь на счету Малкина в этом сезоне 55 (26+29) очков.
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Kot13
spetrov Не было бы Малкина в то время в том месте, вопрос, были бы голы. Ты не поверишь, но любой гол забивается только потому, что игрок N оказался во время Х в месте Y.
09:10
spetrov
...Третья - да, подарок. А кто нормальный в этой ситуации не поступил бы налогично.
06:30
spetrov
Первая - подарок от Бернса, вторая - от Джонса ----- Харош ерунду нести. Не было бы Малкина в то время в том месте, вопрос, были бы голы.
06:29
Kot13
Хет-трик "халявный"! Первая - подарок от Бернса, вторая - от Джонса, третья - в пустые ворота, причём партнёры явно выводили Малкина на бросок. И нет, это не в укор Евгению.
06:23
101 в истории - не звезда НХЛ!
Удивительно как он не попал на матч всех звезд, хотя на момент голосования выступал лучше Кросби и по очкам и по голам и при этом провел меньше игр. И даже сейчас(уже после матча всех звезд), лучше играет...
05:39