Малкин оформил хет-трик в матче с "Сан-Хосе". Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе". 31-летний россиянин стал автором второго, третьего и пятого голов своей команды. Теперь на счету Малкина в этом сезоне 55 (26+29) очков.