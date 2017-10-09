Макс Пачоретти - о серии поражений: "Всем в "Монреале" нужно оставаться позитивными"

Нападающий "Монреаля" Макс Пачоретти после поражения от "Рейнджерс" (0:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его команде нужно продолжать работать над своей игрой. "Канадиенс" потерпели третье поражение кряду. В первом периоде встречи арбитры отменили два гола после видеопросмотра.

– Создавать моменты, мешать вратарю соперника – благодаря этому выигрывают матчи, – цитирует сайт НХЛ Пачоретти. – У нас были шансы. Нам нужно оставаться позитивными. Нужно думать о том, чтобы продолжать работать над своей игрой.