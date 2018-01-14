"Лос-Анджелес" потерпел третье поражение подряд, уступив "Анахайму"

"Анахайм" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. В составе "Дакс" дубль сделал Ондржей Каше, еще по разу отличились Райан Кеслер и Кори Перри, который поразил пустые ворота.

В составе "Кингз" шайбы забросили Ник Шор и Анже Копитар. Отметим, что это третье поражение "Лос-Анжелеса" подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" – "Анахайм Дакс" – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: Каше – 10 (Ракелль, Гецлаф), 6:14 – 0:1. Кеслер – 2 (бол., Монтур, Каше), 18:50 – 0:2. Каше – 11 (Ритчи), 42:10 – 0:3. Шор – 3 (Фолин, Льюис), 48:32 – 1:3. Копитар – 18 (Форборт, Иафалло), 53:46 – 2:3. Перри – 7 (п.в., Линдхольм), 58:32 – 2:4.

Вратари: Куик (58:01 – 58:32, 59:46) – Гибсон.

Штраф: 19 – 19.

Броски: 25 (7+8+10) – 22 (5+7+10).

Наши: – – -.

14 января. Лос-Анджелес. Staples Center.