Лайне, Кадри и Макдэвид - три звезды недели НХЛ

НХЛ объявила фамилии лучших хоккеистов прошедшей недели регулярного чемпионата. Первой звездой назван нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, проводящий первый сезон в НХЛ. За прошедшую неделю 19-летний форвард провел 4 матча, в которых набрал 8 (5+3) очков, всего на его счету 52 (28+24) очка в 54 играх.

Второй лучший игрок – нападающий "Торонто" Назем Кадри, записавший на свой счет 6 (4+2) очков, в сезоне 26-летний канадец заработал 46 (24+22) баллов за результативность в 58 встречах. Третья звезда недели – 20-летний капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 6 (2+4) очков в трех матчах прошедшей недели. В этом сезоне лидер "Ойлерз" записал на свой счет 67 (20+47) очков в 59 матчах.