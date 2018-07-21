Ларкин анонсировал подписание нового контракта с "Детройтом"

Форвард "Детройта" Дилан Ларкин сказал, что вскоре подпишет новый контракт с клубом.

– Детали согласовываются, – цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Ларкина. – Возможно, мы договоримся уже скоро. Переговоры идет то туда, то сюда. Рынок свободных агентов, драфт и все остальное – моему агенту трудно найти время поговорить с генеральным менеджером Кеном Холландом. Летом так всегда, и такова часть процесса.

В прошлом сезоне 21-летний нападающий принял участие в 82 матчах "регулярки", набрав 63 (16+47) очка. Этот показатель является личным рекордом Ларкина.