Кузнецов обошел Овечкина в гонке бомбардиров

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" (2:3 ОТ) забросил шайбу и отдал результативную передачу. Тем самым россиянин довел свой бомбардирский счет в этом сезоне до 38 (12+26) очков.

Кузнецов вышел на 14-е место в споре бомбардиров, обойдя своего партнера по команде Александра Овечкина, у которого 37 (23+14) очков. Ови во встрече с "Койотс" результативными действиями не отметился.

Овечкин продолжает удерживать лидерство в споре снайперов вместе с нападающим "Тампы" Никитой Кучеровым. Кузнецов идет 9-м в списке ассистентов, где лидирует форвард "Филадельфии" Якуб Ворачек (36 передач).