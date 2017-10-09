Кузьменко ответил Кучерову: "В НХЛ можно ехать, когда докажешь, что ты лучший здесь"

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко ответил на слова форварда "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова​. Последний посоветовал Кузьменко ехать в НХЛ. Нападающий ЦСКА занимает третье место в списке лучших снайперов армейцев – в текущем сезоне форвард набрал 7 очков (5+2) в 12 матчах.

– Недавно видел, что меня похвалил Никита Кучеров, это очень приятно, – цитирует Кузьменко "Р-Спорт". – Для меня это подтверждение, что я не зря каждый день стараюсь, каждый день выкладываюсь, работаю. Если такие люди тебя выделяют, значит, есть куда расти.

Насчет меня и НХЛ – считаю, что туда можно ехать, когда докажешь, что ты лучший здесь. Если ты не лучший здесь, то смысл туда ехать? Да, у Никиты Кучерова была другая история, это понятно, но я хочу стать лидером в ЦСКА и потом только уже поехать туда, если представится шанс.

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