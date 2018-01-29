Кучеров - второй россиянин, оформивший хет-трик в Матче звезд НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал вторым россиянином, который оформил хет-трик в Матче звезд НХЛ. 24-летний россиянин забросил три шайбы за команду Атлантического дивизиона в полуфинальном поединке со Столичным дивизионом (7:4).

Ранее такое удавалось только Павлу Буре в 2000 году забросил три шайбы в Матче звезд. Три его шайбы позволили команде остального мира обыграть хоккеистов Северной Америке. Тогда команды для Матча звезд составлялись по территориальному признаку.