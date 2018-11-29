Кросби сравнялся с Малкиным по количеству хет-триков за "Питтсбург"

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (3:6) Сидни Кросби забросил три шайбы. Это помогло ему сравняться по количеству хет-триков, оформленных в составе "пингвинов", с Евгением Малкиным.

Теперь у обоих хоккеистов в активе по 14 матчей, в которых они забрасывали по три шайбы. Отметим, что все три гола Кросби в игре с "Колорадо" уложились в пятиминутный отрезок на рубеже второго и третьего периодов. Нападающий стал второй звездой дня в НХЛ.

Кросби и Малкин делят второе место по количеству хет-триков в составе "Питтсбурга". Лидирует же по этому показателю Марио Лемье (43).

Всего Кросби провел 885 матчей в НХЛ, в которых он забросил 424 шайбы и отдал 720 результативных передач.

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