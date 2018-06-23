Ковальчук стал игроком "Лос-Анджелеса"

Российский нападающий Илья Ковальчук перешел в "Лос-Анджелес", сообщает официальный твиттер клуба. Контракт рассчитан на три года.

Сообщается, что соглашение вступит в силу с 1 июля. Стороны согласовали его условия.

- Очень рады, что Илья присоединится к нам, - сказал генеральный менеджер клуба Роб Блейк. - Он добавит нашей команде мастерства и голов, а также желания победить. До 1 июля мы воздержимся от дальнейших комментариев по этом поводу.

35-летний форвард в прошлом сезоне выступал за СКА в КХЛ. В НХЛ он играл за "Нью-Джерси" и "Атланту".