Ковальчук хочет вернуться в НХЛ уже в следующем сезоне

Инсайдер TSN и ESPN Пьер Лебрюн на своей странице в Твиттере заявил, что нападающий СКА Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Эту информацию подтвердил генменеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро, обсуждавший вопрос с агентом форварда Джеем Гроссманом. Также Ковальчук может вести переговоры и с другими клубами НХЛ. Он не сможет заключить контракт до 1 июля, так как уже выступал в лиге.

Ковальчук выступал за "Девилз", подписав в 2010 году 15-летний контракт. Добавим, что форвард может дождаться 35-летнего возраста и на правах неограниченно свободного агента перейти в любой клуб НХЛ.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2002 перешел в питерский клуб из НХЛ в 2013 году и дважды стал обладателем Кубка Гагарина – в 2015 и 2017 годах. В минувшем сезоне он провел 60 матчей и набрал 78 (32+46) очков.

В НХЛ Ковальчук выступал с 2001 по 2004 год и с 2005 по 2013 год. В общей сложности в его активе 816 (417+399) очков в 816 матчах.