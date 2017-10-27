Кен Хичкок: "Лидеры "Далласа" играют замечательно. Что им еще сделать?"

Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок после поражения от "Эдмонтона" (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ подчеркнул, что некоторым необходимо улучшить свою игру. По словам специалиста, это не касается лидеров клуба, которые показывают замечательный хоккей.

Напомним, что в этом матче российский нападающий "звезд" Александр Радулов набрал три очка, забросив шайбу и отдав две голевые передачи.

– Лидеры команды "Далласа" играют невероятно, – приводит пресс-служба НХЛ слова Хичкока. – Что они еще могут сделать? Остальным же нужно действовать лучше. Мы должны посмотреть в зеркало, и завтра это произойдет.

Радулов о матче с "Эдмонтоном": "Проигрывать это отстой"//

Крах "Вашингтона" и лучший матч Радулова