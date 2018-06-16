Кемпны и "Вашингтон" начнут переговоры по новому контракту

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан заявил, что клуб планирует начать переговоры по продлению контракта с защитником Михалом Кемпны.

- Кемпны здесь нравится, - цитирует официальный сайт НХЛ Маклеллана. - Будем работать над этим вопросом (продлением контракта. – Прим. "СЭ") в ближайшие пару недель.

Отметим, что 27-летний чех выступает за "Кэпиталз" с февраля 2018 года. В регулярном чемпионате он провел 22 игры и набрал 3 (2+1) очка. В плей-офф защитник сыграл в 24 матчах и отметился 5 (2+3) очками.