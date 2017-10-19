Кемпе, Шворц и Каммаллери - звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе, оформивший хет-трик и сделавший голевую передачу в матче с "Монреалем" (5:1).

Второй звездой стал форвард "Сент-Луиса" Джейден Шворц, забросивший три шайбы в ворота "Чикаго" (5:0), а замкнул тройку лучших нападающий "Лос-Анджелеса" Майк Каммаллери, набравший 4 (2+2) очка во встрече с "Монреалем" (5:1).