Карл Алзнер: "Орлов мог сделать хет-трик, но он не эгоист"

Защитник "Вашингтона" Карл Алзнер уверен, что его одноклубник Дмитрий Орлов, забросивший две шайбы в ворота "Каролины" (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, мог оформить хет-трик. По словам 28-летнего канадца, игроки "Кэпиталз" хотели помочь россиянину забить еще один гол.

- Мы говорили об этом после того, как Орлов сделал дубль, но он не эгоист, - приводит пресс-служба НХЛ слова Алзнера. - Он был намерен играть правильно. Возможно, у него был шанс сделать хет-трик в конце матча. Но он двигался своей дорогой, чтобы сделать игру. Орлов - отличный парень.