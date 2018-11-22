"Калгари" на своем льду победил "Виннипег"

"Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил "Виннипег" со счетом 6:3. Дубль в составе гостей оформил Патрик Лайне. Победная шайба на счету Марка Янковски.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Виннипег" - 6:3 (5:1, 0:1, 1:1)

Голы: Танев - 2 (Копп, Лаури), 0:15 - 0:1. Дюбе - 1 (Янковски, Хэтэуэй), 2:07 - 1:1. Беннетт - 4 (Ткачак), 8:20 - 2:1. Ткачак - 12 (Броди, Беннетт), 11:35 - 3:1. Янковски - 2, 14:22 - 4:1. Годро - 8 (Монахэн, Хэнифин), 19:13 - 5:1. Лайне - 12 (Уилер, Бафлин), 39:46 - 5:2. Лайне - 13 (бол., Бафлин, Шайфли), 46:17 - 5:3. Райан - 3 (п.в., Годро, Линдхольм), 58:12 - 6:3.

Вратари: Риттих - Хеллебайк (Броссуа, 11:35, 56:54 - 58:12).

Штраф: 12 - 4.

Броски: 26 (14+3+9) - 40 (9+17+14).

Наши: - - -.

22 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.