Илья Брызгалов: "Конн Смайт Трофи" отдал бы Кузнецову.Овечкин изменился"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в интервью "СЭ" "Вашингтона"рассказал о самом ценном игроке "Вашингтона" в плей-офф НХЛ и отметил, что капитан команды Александр Овечкин изменился.

– Если бы вы выбирали обладателя "Конн Смайт Трофи", кому отдали бы?

– Я бы – Женьке Кузнецову, если честно. Не в обиду Сашке. Но я бы Женьке отдал.

– Почему?

– Ну, он вел игру. Он, знаете, как великий квотербек был весь плей-офф, весь сезон. Он все это разыгрывал, все это доставлял. И намного больший вклад внес в победу команды. Он и забивал важнейшие голы, и отдавал какие передачи, и вообще постоянно создавал опасность около чужих ворот. Когда к нему шайба попадала на клюшку – Oh my God, сейчас что-то произойдет. И на него поэтому всегда очень много игроков стягивалось, он создавал свободное пространство, тому же Сашке отдавал. Который уже знает свое дело – как забить гол, и его учить этому не надо.

– Но вы ведь не будете отрицать, что Овечкин в этом сезоне ушел на второй план. Причем сделал это осознанно и намеренно.

– Что значит ушел?

– Вручил шайбу Кузнецову. Тот ее таскал. И находил своего капитана.

– Конечно, Овечкин изменился. У него и отношение в этом сезоне поменялось. Как-то по-другому стал относиться и к хоккею, и вообще ко всему. Наверное, человек повзрослел. Женился.

– Ребенок скоро будет.

– Да вы что? Настя беременна? А я и не знал. Надо поздравить. Тем более.

– Все кругом сейчас называют Овечкина великим. Вы согласны с такой постановкой вопроса?

– А вы в этом сомневались раньше?

– До этого сезона – да.

– Потому что он не выигрывал Кубок Стэнли? (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Брызгалова – скоро в "СЭ"