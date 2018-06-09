Илья Брызгалов: "Флери был против дивизии, ведомой Кузнецовым. Никому не позавидуешь"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в интервью "СЭ" оценил действия голкиперов в финале Кубка Стэнли. По его словам, они были в неравных условиях.

– На взгляд будущего тренера вратарей, Марк-Андре Флери провел серию плохо?

– Он сделал все, что мог. Силы были, так скажем, не равны. Один батальон против дивизии, ведомой Кузнецовым – ух. Никому не позавидуешь.

– Холтби ведь провалил регулярку. Грубауэр стал первым номером.

– Почему провалил? Нормально себе играл и играл. В конце сезона потерял кондиции немножко – бывает. Грубаэр встал в раму. Тренер глупость совершил в начале плей-офф. Тоже бывает – ошибаются. Подстегнули зато Холтби и в эмоциональном, и в профессиональном плане. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Брызгалова – скоро в "СЭ"