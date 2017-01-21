Хенрик Седин набрал 1000-е очко в НХЛ

Нападающий "Ванкувера" Хенрик Седин забросил шайбу в ворота "Флориды" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Тем самым швед набрал 1000-е очко в лиге. На его счету 233 гола и 767 результативных передач.

Всего Седин выступает в НХЛ 16-й сезон. Все эти годы он провел в составе "Ванкувера". Свое лучшее достижение по набранным очкам установил в сезоне-2009/10, когда заработал 112 (29+83) баллов. В этом сезоне на его счету 30 (11+19) очков.

Седин стал 85-м игроком, достигшим этой отметки в НХД, первым – в истории "Ванкувера" и четвертым – среди шведов. До него это были Матс Сундин (1349 очков), Даниэль Альфредссон (1157) и Никлас Лидстрем (1142).