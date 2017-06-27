Гончар и Малкин привезут Кубок Стэнли в Москву в июле

Агент нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина и тренера "Пингвинз" Сергея Гончара Геннадий Ушаков сообщил, что его подопечные привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. "Пингвины" в финале плей-офф НХЛ обыграли "Нэшвилл" (4-2), став победителем турнира второй год подряд.

- Они привезут Кубок в Москву в июле, - сказал Ушаков. - Трофей будет по дню у каждого из них. В Магнитогорске Кубка не будет.

Напомним, что Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10+18). Отметим, что год назад форвард привозил Кубок Стэнли в столицу России.