Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" выиграть у "Оттавы"

"Сент-Луис" победил "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Счет во втором периоде открыл российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко. Это 20-я шайба Тарасенко в сезоне. Он достигает этой отметки пятый сезон подряд. Единственный раз, когда форвард забил менее 20 голов, был в дебютном сезоне-2012/13, сокращенном из-за локаута.

"Оттава" - "Сент-Луис" - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: ТАРАСЕНКО - 20 (Бортуццо, Штястны), 26:13 - 0:1. Пьетранджело - 8, 32:51 - 0:2. Шенн - 18 (Стин, Данн), 36:53 - 0:3. Райан - 6 (Дюшен, Сиси), 37:21 - 1:3. Стин - 8 (п.в., Шенн), 58:42 - 1:4.

Вратари: Андерсон (58:03 - 58:42) - Хаттон.

Штраф: 13 - 11.

Броски: 21 (7+6+8) - 37 (7+19+11).

Наши: - - Барбашев (14:00/0/1), Тарасенко (18:01/4/1).