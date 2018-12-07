Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Аризону"

"Вашингтон" на выезде выиграл у "Аризоны" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" прервал четырехматчевую победную серию "Койотс".

Российский нападающий "Вашингтон" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, а его соотечественники и одноклубники Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов сделали по голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Вашингтон" - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Фишер - 6 (Степан), 4:48 - 1:0. Врана - 9 (Коннолли, Кузнецов), 25:27 - 1:1. Круз - 6 (Казинс, Истерли), 26:59 - 2:1. Нисканен - 4 (Бойд, Копли), 36:00 - 2:2. Бураковски - 5 (Нисканен, Орлов), 55:18 - 2:3. Овечкин - 21 (п.в.), 59:57 - 2:4.

Нереализованные буллиты: Паник (Аризона Койотс), 21:16 (Вратарь), Врана (Вашингтон Кэпиталз), 40:16 (Вратарь).

Вратари: Хилл (58:13 - 59:57) - Копли.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 29 (11+8+10) - 29 (11+7+11).

Наши: - - Кузнецов (18.03/0/+2), Овечкин (17.48/4/+1), Орлов (23.19/1/+3).

7 декабря. Глендейл. Gila River Arena.