Гол Клефбома принес "Эдмонтону" победу над "Далласом", Худобин сделал 30 сэйвов

"Эдмонтон" переиграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Ойлерз" принесла шайба Оскара Клефбома в овертайме.

Российские игроки "Старз" Александр Радулов и Валерий Ничушкин очков не набрали. Голкипер Антон Худобин отразил 30 из 31 броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Даллас" - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Клефбом - 1 (Драйзайтль), 62:42 - 1:0.

Вратари: Коскинен - Худобин.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (13+13+3+2) - 28 (7+12+7+2).

Наши: - - Ничушкин (13.39/2/0), Радулов (19.21/4/0).

28 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.