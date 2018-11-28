Гол Клефбома принес "Эдмонтону" победу над "Далласом", Худобин сделал 30 сэйвов

"Эдмонтон" переиграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Ойлерз" принесла шайба Оскара Клефбома в овертайме.
Российские игроки "Старз" Александр Радулов и Валерий Ничушкин очков не набрали. Голкипер Антон Худобин отразил 30 из 31 броска.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Даллас" - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Клефбом - 1 (Драйзайтль), 62:42 - 1:0.
Вратари: Коскинен - Худобин.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 31 (13+13+3+2) - 28 (7+12+7+2).
Наши: - - Ничушкин (13.39/2/0), Радулов (19.21/4/0).
28 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.
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