Главный тренер "Флориды": "Мамину не хватает стабильности"

Главный тренер "Флориды" Боб Бугнер поделился мнением о нападающем Максиме Мамине, включенном в состав на второй матч регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" в Хельсинки в рамках NHL Global Series.

– В половине из прошедших 10 матчей вы оставляли Мамина в запасе. Чего не хватает Максиму, чтобы постоянно появляться в составе?

– Он все-таки молодой парень. Он проделал длинный путь за прошлый сезон, но по-прежнему привыкает к НХЛ, учится тому, что такое – быть профессионалом. Я постоянно говорю нашим молодым ребятам: делайте в каждом матче что-то такое, чтобы мне было сложнее принимать решения. Но всем им не хватает стабильности. Не только Мамину – у нас таких много. Именно поэтому мы и оставляли в запасе и Мамина, и Мальгина, и других ребят. (Игорь Еронко)​