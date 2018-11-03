Главный тренер "Флориды" : "Барков был настоящим примером для партнеров"

Главный тренер "Флориды" Боб Бонер после второго матча регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (4:2) в Хельсинки отметил, что особенно доволен игрой Александра Баркова.

– Сегодня в атаке все удалось, – заявил Бонер. – Здорово выстояли при счете 3:2, поэтому победили. Доволен всеми, особенно Барковым. У Александра была трудная игра, он был настоящим примером для партнеров, и его тройка справилась со звеном Шайфли.

– Как повлияло возвращение Роберто Луонго?

– Именно благодаря Луонго мы победили, его возвращение – огромный плюс для нас. Соперник сразу начал его обстреливать, но он отлично справился. Только хорошие вратари спасают в нужный момент. (Евгений Белоусов)