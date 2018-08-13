Главный скаут НХЛ: "Многие россияне после Кубка Глинки повысили свой статус"

Директор Центрального скаутского бюро НХЛ Дэнн Марр считает, что российские игроки повысили свои шансы быть выбранными на драфте-2019 по итогам Кубка Глинки-Гретцки. Юниорская сборная России заняла на турнире третье место, а лучшим снайпером стал Василий Подколзин – 8 шайб в 5 матчах.

– Многие россияне повысили свой статус, – цитирует Марра русскоязычная версия сайта НХЛ. – Россия – огромная страна, и нам очень сложно следить за хоккеистами, выступающими в разных регионах. Нам еще предстоит как следует разобраться с этими ребятами, но в этом году в России много хороших игроков.

Напомним, драфт-2019 пройдет в Ванкувере с 21 по 22 июня следующего года.