Генменеджер "Вегаса": "Знали, что Гусев минимум на год останется в СКА"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи подчеркнул, что через год клуб вернется к переговорам о подписании контракта с нападающим Никитой Гусевым. "Голден Найтс" владеют правами на форварда в НХЛ, но будущий сезон 24-летний россиянин начнет в СКА.

– Для этого нужен, по крайней мере, год, – приводит пресс-служба "Голден Найтс". – Когда мы вели переговоры, то знали, что он может остаться там на год. Но он приехал. Надеюсь, что ему понравилось увиденное. Мы погорим с ним снова следующей весной.

Никита Гусев: "НХЛ? После 27 лет смогу подписать выгодный контракт"