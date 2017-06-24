Генменеджер "Коламбуса": "Свяжемся с Панариным, как только заработает его телефон"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен подчеркнул, что он и главный тренер клуба Джон Торторелла хотели как можно скорее поговорить с нападающим Артемием Панариным, чтобы поприветствовать его в "Блю Джекетс".

По его словам, этого не удалось сделать, потому что телефон форварда находился вне зоны доступа сотовой связи.

- Он в России, на рыбалке где-то в глубинке, - приводит Nhl.com/ru Кекалайнен. - Мы нашли его агента в гостинице, поговорили с ним. Насколько я понимаю, Панарин уже возвращается, и мы свяжемся с ним, как только заработает его телефон.

Напомним, что "Чикаго" обменял Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга.