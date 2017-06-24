10:02 | Хоккей — НХЛ

Генменеджер "Коламбуса": "Свяжемся с Панариным, как только заработает его телефон"


 
"Коламбус" станет вторым клубом в карьере Артемия ПАНАРИН в НХЛ.Панарина обменяли в "Коламбус". "Чикаго" сошел с ума?

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен подчеркнул, что он и главный тренер клуба Джон Торторелла хотели как можно скорее поговорить с нападающим Артемием Панариным, чтобы поприветствовать его в "Блю Джекетс".

По его словам, этого не удалось сделать, потому что телефон форварда находился вне зоны доступа сотовой связи.

- Он в России, на рыбалке где-то в глубинке, - приводит Nhl.com/ru Кекалайнен. - Мы нашли его агента в гостинице, поговорили с ним. Насколько я понимаю, Панарин уже возвращается, и мы свяжемся с ним, как только заработает его телефон.

Напомним, что "Чикаго" обменял Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга. 

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https://www.nhl.com/ru/news/blue-jackets-say-panarin-makes-offense-better/c-290113144

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