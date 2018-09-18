Генеральный менеджер "Вегаса" раскритиковал Шипачева

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что бывший нападающий команды Вадим Шипачев не был готов к выступлениям за этот клуб.

- Мы пригласили этого игрока, он приехал сюда, но не был готов играть, - приводит слова Макфи портал TSN. - Наша позиция ясна: независимо от статуса, вы должны быть готовы к тяжелой конкуренции и быть командным игроком. В противном случае, у нас не будет на вас времени.

Шипачев провел всего три матча за "Вегас", а затем был отправлен в фарм-клуб, за который отказался выступать. Хоккеист вернулся в СКА 11 ноября 2017 года.

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