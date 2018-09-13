Габорик может пропустить сезон из-за травмы спины

В "Оттаве" по-прежнему не знают, сыграет ли нападающий Мариан Габорик в предстоящем сезоне, сообщает The Score. В апреле 36-летний хоккеист перенес операцию на спине, однако так и не смог полностью восстановиться.

– Габорик не полностью здоров, – сказал генеральный менеджер клуба Пьер Дорион. – Он все еще в Лос-Анджелесе, консультируется со специалистом. Как только он вернется, у нас будет больше информации.

В СМИ отмечают, что нет гарантии того, что Габорик сыграет в этом сезоне. Первоначально хоккеисту назначили восемь недель на восстановление.

Прошлый сезон словак начинал в "Кингз", после чего был обменян в "Сенаторз". Всего он провел 46 матчей в сезоне и набрал 21 (11+10) очко.