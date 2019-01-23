Форвард "Сан-Хосе" Гертл оформил второй хет-трик в январе

Нападающий "Сан-Хосе" Томаш Гертл во второй раз за текущий месяц забросил три шайбы в одном матче, произошло это во встрече с "Вашингтоном" (7:6 ОТ).

Первый хет-трик 25-летнего чешского форварда в январе пришелся на матч с "Питтсбургом", который "акулы" выиграли со счетом 5:2. Всего в этом сезоне Гертл провел 47 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи.

На счету Гертла 375 встреч в НХЛ, в которых он набрал 215 (103+112) очков за результативность при показателе полезности "+16".