Евгений Свечников: "Детройт" - лучший клуб. Мне не на что жаловаться"

Нападающий "Детройта" Евгений Свечников отметил, что приложит все усилия в тренировочном лагере, чтобы попасть в состав команды на регулярный чемпионат НХЛ. В прошлом сезоне он провел 2 матча за "Ред Уингз".

- Я хочу быть частью "Ред Уингз", - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Свечникова. - Я не просто хочу попасть в команду. Я хочу сделать ее лучше, а сейчас ищу пути как этого добиться. Так что я отправляюсь в тренировочный лагерь и буду стараться на максимум. Если я смогу сделать команду лучше, тогда и получу шанс попасть в состав.

Я хочу сделать команду сильнее и сделаю для этого все, что смогу. Мне не на что жаловаться, знаете? Это лучший клуб, за который я мог играть, так что я готов делать все, что от меня попросят.