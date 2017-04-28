Евгений Малкин: "Питтсбургу" повезло, своей игрой недоволен"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин остался недоволен своей игрой в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (3:2). По словам российского форварда, его команде сопутствовало везение.

- Тяжелая игра была, жарко сегодня было. Шайба совсем не катилась, - сказал Малкин в интервью пресс-службе русскоязычной версии сайта НХЛ. - Давно не играли - целую неделю, было тяжело вкатываться. После первого периода стало полегче. Были ошибки, дали сравнять счет. После этого немного повезло. Будем с хорошим настроением готовиться к следующему матчу.

- Чем отличается "Вашингтон" от "Коламбуса"?

- Наверное, у них поинтереснее нападение. Первая линия хорошая, вторая с Кузей. Поэтому больше внимания надо уделять первым двум звеньям, получше играть в защите. Надеюсь, в следующей игре будет полегче.

- Вы сказали, что вам повезло. Не считаете, что это "Вашингтону" не повезло?

- Какая разница - нам повезло, им не повезло? Итог на табло. Так выигрываются матчи. Не всегда нужно доминировать, чтобы выиграть. Вратарь наш классно сегодня сыграл. Но в следующем матче не надо надеяться на удачу.

- Как вы сами - довольны собой? Что получается, что нет? Оправились от травмы?

- Сегодня я своей игрой недоволен. Первый период неплохо сыграл, потом повели в счете, я откатился и перестал играть с шайбой. Надо было играть в их зоне, брать шайбу, тащить. После длительного перерыва как-то не свои ноги и руки были.